Zum allerletzen Mal auf Tournee: FISH

Wie bereits vor einer Weile angekündigt und dann der Pandemie und verschiedenen widrigen Umständen zum Opfer gefallen kommt der große Schotte noch ein letztes Mal auf Tour. Die "Road To The Isles"-Tour wird FISH auch mehrfach in unser Sprachgebiet führen. Nun ja, dass man dabei sein muss, ist ja wohl selbstverständlich, zumal die Hallen recht klein sind, wir uns also auf sehr intensive Konzerte gefasst machen können. Besorgt euch die Tickets, bevor die Auftritte ausverkauf sein werden:

02.10.24 Dudelange, Luxembourg

04.10.24 Maastricht, Netherlands

05.10.24 Enschede, Netherlands

06.10.24 Groningen, Netherlands

08.10.24 Utrecht, Netherlands

09.10.24 Utrecht, Netherlands

10.10.24 Hamburg, Germany

11.10.24 Köln, Germany

13.10.24 Stuttgart, Germany

15.10.24 Zurich, Switzerland

16.10.24 München, Germany

17.10.24 Wien, Austria

19.10.24 Wroclaw, Poland

20.10.24 Wroclaw, Poland

21.10.24 Krakow, Poland

22.10.24 Gdansk, Poland

24.10.24 Oslo, Norway

26.10.24 Trondheim, Norway

28.10.24 Gothenberg, Sweden

29.10.24 Stockholm, Sweden

30.10.24 Copenhagen, Sweden

01.11.24 Dresden, Germany

02.11.24 Karlsruhe, Germany

03.11.24 Berlin, Germany





