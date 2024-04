SUMMER BREEZE: kostenlose Social Tickets und Camping-Add-Ons

Es wird 100 kostenfreie Tickets für das Festival in Dinkelsbühl vom 14. bis 17.8.2024 geben. Hier ist die Original-Ankündigung der Festivalorganisatoren:

"Die SUMMER BREEZE Community bedeutet uns sehr viel, deshalb wollen wir an dieser Stelle etwas zurückgeben. Nicht alle, die mit uns allen in Dinkelsbühl feiern wollen, können das finanziell stemmen. Getragen von starken Ticketverkaufszahlen, stellen wir 100 Festivaltickets für das SUMMER BREEZE 2024 kostenfrei zur Verfügung.



Unsere Social Tickets entsprechen einem regulären Festivalticket.

Das Einzige, was ihr dafür tun müsst, ist es, euch bei uns unter socialticket@summer-breeze.de zu melden. Wir interessieren uns für eure Geschichte und wollen diese Tickets denen anbieten, die es sich absolut nicht leisten können. Belege machen das Ganze für uns natürlich nachvollziehbarer. Anmeldeschluss ist der 30.4.2024.



Laut der letzten Erhebung im Jahr 2022 ist jeder siebte Deutsche stark von Armut gefährdet. Wir wollen einen kleinen Beitrag leisten, um in finanzielle Schieflage Geratenen (z.B. durch Schicksalsschläge, Jobverlust etc.) zu ermöglichen, unser Festival zu besuchen.



Wir werden alle Geschichten lesen und sollte die Anzahl der Einsendungen, die Zahl der verfügbaren Tickets überschreiten, werden wir das Los entscheiden lassen. Natürlich behandeln wir eure Informationen vertraulich und löschen alle Daten nach der Aktion, spätestens nach dem SUMMER BREEZE 2024. "

Eine großartige Aktion, wie ich finde!

Eine weitere Nachricht erreichte uns betreffend Camping. Hierbei zuerst der Hinweis, dass jedes reguläre Festivalticket Camping beinhaltet! Es gibt also nichts zu tun, wenn ihr mit dem regulären Camping vollends zufrieden seid. Wer aber gerne ein bisschen Bequemlichkeit buchen möchte, immerhin ist Zeit ja auch eine Währung, gerade wenn die vier Tage SBOA doch immer viel zu schnell vorbei gehen, für den gibt es zusätzlich buchbare Optionen wie täglich abholbare, gekühlte Paletten Dosenbier, Stromaggregat oder ein Schließfach für die Wertsachen. Buchungen können im SBOA-Shop erfolgen.