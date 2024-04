VOLLE KRAFT VORAUS Festival 2025 - Vorverkauf startet am kommenden Montag!

Nachdem das VOLLE KRAFT VORAUS Festival dieses Jahr ein Pause eingelegt hat, geht es 2025 in die nächste Runde. So eben wurde das Lineup für das nächste Jahr bekannt gegeben, dass sich mal wieder sehen lassen kann.



Folgende Bands und Künstler werden am Samstag, den 27.09.2025, in Neu-Ulm in der Ratiopharm Arena mit dabei sein:



EISBRECHER

JOACHIM WITT

PROJECT PITCHFORK

THE BEAUTY OF GEMINA

SCHATTENMANN

HELL BOULEVARD



Der Vorverkauf startet bereits am Montag, 08.04. um 10:00 unter: https://www.eislandshop.de/de/ sowie an allen Eventim Vorverkaufsstellen!



„Für unsere treuen Fans haben wir ein streng limitiertes Early Bird Kontingent (Stehplatz) eingerichtet.



Die vergünstigten Early Bird Tickets sind exklusiv im Eislandshop erhältlich! (Nur solange der Vorrat reicht!)“

Quelle: Rosenheim Rocks Redakteur: Tommy Schmelz Tags: volle kraft voraus eisbrecher joachim witt project pitchfork the beauty of gemina schattenmann hell boulevard