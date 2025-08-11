SUMMER BREEZE 2025 ausverkauft

Das SUMMER BREEZE Open Air 2025 ist offiziell ausverkauft! Wenige Tage vor dem Start in Dinkelsbühl haben die Veranstalter bekanntgegeben, dass sämtliche Tickets vergriffen sind. Damit wird das Festival vom 13. bis 16. August 2025 vor ausverkauftem Haus stattfinden.



Es sind noch einige wenige Festivaltickets in der Ticketbörse sbtix gelandet.

