Neues Album von MUROCK 13
Kommentieren
Der US-amerikanische Schwermetaller MUROCK 13, hinter dem das Chicagoer Mastermind Andrew W. Murdock steckt, meldet sich mit einem neuen Studioalbum zurück. Mit Cobra präsentiert der Musiker bereits seinen vierten Langspieler, der ab sofort über Bandcamp erhältlich ist. Die Platte verspricht eine druckvolle Mischung aus kompromisslosem Heavy Metal und packenden Hooks ganz im typischen Stil von MUROCK 13.
"Cobra" Trackliste:
1. Blood Rider
2. Win, Lose, Or Cobra
3. Midnight Sun 04:38
4. Phantom Hearts
5. Dead Memories
6. The Darkest of Nights
7. The Brightest Of Days
8. Seelenverwantde
9. Unearth
10. Sullen Bones
11. Huntress
- Quelle:
- MURDOCK 13 Bandcamp
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- murdock 13 cobra
0 Kommentare