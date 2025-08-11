POWERMETAL.de präsentiert: ONSLAUGHT 2026!
Kommentieren
POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Tour der UK-Thrash-Giganten von ONSLAUGHT zu präsentieren!
Nach dem explosiven Erfolg ihrer "Power From Hell"-Tour Anfang dieses Jahres ist die Band bereit, den Pit erneut in Chaos zu stürzen. Dieses Mal bringen sie den ultimativen Thrash-Angriff eine vollwertige Fusion ihres legendären Debüts "Power From Hell" und der Feier zum 40-jährigen Jubiläum von "The Force.
ONSLAUGHT über die bevorstehende Tour:
Wir freuen uns riesig auf diese Tour, die an den großen Erfolg der Power From Hell-Tour Anfang dieses Jahres anknüpft... Es wird eine vollwertige Kombination aus dem Besten von "Power from Hell" und "The Force" (40-jähriges Jubiläum) sein, um ein absolut monströses Set für alle zu schaffen, die letztes Mal nicht dabei sein konnten... Lasst es thrashen wir sehen uns im Pit...!!
Macht euch bereit für pure Thrash-Kriegsführung die Tickets werden schnell vergriffen sein. Schärft eure Hörner, wärmt eure Hälse auf und macht euch bereit für die FORCE FROM HELL!Die Dates:
28.01.2026 NL Haarlem / Patronaat 29.01.2026 NL Arnhem / Willemeen 30.01.2026 DE Düsseldorf / Pitcher 31.01.2026 BE Kortrijk / DVG Club 01.02.2026 FR Paris / Petit Bain
03.02.2026 ES Madrid / Revi Live 04.02.2026 ES Barcelona / Wolf
05.02.2026 FR Lyon / Rock n Eat 06.02.2026 CH Luzern / Sedel
07.02.2026 DE Weinheim / Cafe Central 08.02.2026 DE Munich / Backstage
10.02.2026 CZ Prague / Modra Vopice
11.02.2026 PL Warsaw / VooDoo Club
12.02.2026 DE Berlin / Cassiopeia
13.02.2026 DE Hamburg / Logo
15.02.2026 SE Gothenburg / Monument
18.02.2026 SE Stockholm / Hus 7
20.02.2026 FI Helsinki / Kult
21.02.2026 FI Tampere / Kotelo
Hier kommt ihr zu den Tickets
- Quelle:
- intern
- Redakteur:
- Marcel Rapp
- Tags:
- onslaught the force from hell oktober promotion
0 Kommentare