POWERMETAL.de präsentiert: ONSLAUGHT 2026!

POWERMETAL.de freut sich sehr, die kommende Tour der UK-Thrash-Giganten von ONSLAUGHT zu präsentieren!

Nach dem explosiven Erfolg ihrer "Power From Hell"-Tour Anfang dieses Jahres ist die Band bereit, den Pit erneut in Chaos zu stürzen. Dieses Mal bringen sie den ultimativen Thrash-Angriff  eine vollwertige Fusion ihres legendären Debüts "Power From Hell" und der Feier zum 40-jährigen Jubiläum von "The Force.

ONSLAUGHT über die bevorstehende Tour:

Wir freuen uns riesig auf diese Tour, die an den großen Erfolg der Power From Hell-Tour Anfang dieses Jahres anknüpft... Es wird eine vollwertige Kombination aus dem Besten von "Power from Hell" und "The Force" (40-jähriges Jubiläum) sein, um ein absolut monströses Set für alle zu schaffen, die letztes Mal nicht dabei sein konnten... Lasst es thrashen  wir sehen uns im Pit...!!

Macht euch bereit für pure Thrash-Kriegsführung  die Tickets werden schnell vergriffen sein. Schärft eure Hörner, wärmt eure Hälse auf und macht euch bereit für die FORCE FROM HELL!

Quelle: intern Redakteur: Marcel Rapp Tags: onslaught the force from hell oktober promotion

vorherige

nächste