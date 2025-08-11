Guitar Summit 2025 in Mannheim

Vom 26. bis 28. September 2025 findet im Mannheimer Rosengarten die Guitar Summit 2025 statt.

Seit 2017 gibt es die Messe, die von den Kollegen der Redaktion Gitarre&Bass auf die Beine gestellt wird.

Auf der Guitar Summit dreht sich alles um das Thema Gitarren, Bässe, Verstärker, Effektpedale und was sonst noch so dazu gehört und das Musikerherz höher schlagen lässt.

Über 500 Aussteller präsentieren ihre Produkte. Auf den sieben Bühnen des Congresscentrums finden über 100 Workshops und Konzerte statt.

Neben Alex Skolnick (TESTAMENT), Frank Bello (ANTHRAX), Billy Sheehan (MR BIG) und Niclas Engelin (THE HALO EFFECT) sind weitere namhafte Künstler am Start.

Im letzten Jahr waren an den drei Tagen über 15.000 Besucher in Mannheim.

Zum Programm der Guitar Summit geht es hier.

Das 3-Tages Ticket gibt es für 79,00 EUR, das Tagesticket kostet 55,00 EUR. Tickets könnt ihr hier bestellen.

