HERETOIR: Neue Musik

12.08.2025 | 09:06
"Solastalgia" Trackliste:
Die deutschen Post Black Metaller HERETOIR veröffentlichen am 19. September via AOP Records ihr viertes Studioalbum "Solastalgia".
Mit 'Season Of Grief' liegt auch bereits ein erster Vorab-Track zum Reinhören vor.
01. The Ashen Falls
02. Season Of Grief
03. You Are The Night
04. Inertia
05. Rain
06. Dreamgatherer
07. The Heart Of December
08. Burial
09. Solastalgia
10. The Same Hell MMXXV
11. Metaphor (IN FLAMES Cover)
Season Of Grief
https://www.youtube.com/watch?v=aVqh-baoV5M
