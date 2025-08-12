EREB ALTOR auf Tour 2026
Die schwedischen Viking/Black Metaller EREB ALTOR gehen 2026 auf "Rites Over The Blood Moon Tour". Als Support dabei: SKYFORGER, WOLFCHANT und BELORE.
Hier die Dates:
11/02/2026 DK Copenhagen, Stengade
12/02/2026 DE Heidesee, Frostfeuernächte
13/02/2026 DE Erfurt, From Hell
14/02/2026 NL Apeldoorn, Gigant March Into Walhalla
15/02/2026 BE Ghent, Asgaard
16/02/2026 DE Oberhausen, Helvete
17/02/2026 DE Hamburg, Logo
18/02/2026 DE Magdenburg, Factory
19/02/2026 DE Abbaberg, Buchholz, Bunker Buchholz
20/02/2026 CZ Brno, Prvni Patro & Pivovarsky Düm Poupe Heathen Strike Over Brno
21/02/2026 DE Heilbronn, Maschinefabrik
22/02/2026 FR Noisiel, Cernunnos Pagan Fest Cernunnos Pagan Fest
- Quelle:
- In Fiction Entertainment
- Redakteur:
- Stephan Lenze
- Tags:
- ereb altor skyforger wolfchant belore rites over the blood moon tour 2026 in fiction entertainment
