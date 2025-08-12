SADISTIC GOATMESSIAH und der Fluch des ewigen Winters
12.08.2025 | 12:18
Dying Victims Productions präsentiert in Zusammenarbeit mit Fucking Kill Records das mit Spannung erwartete Debütalbum "Violence" von SADISTIC GOATMESSIAH auf CD und Vinyl-LP.
Nun haben die Black Thrasher mit 'Curse Of Eternal Winter' eine weitere Hörkostprobe zur Verfügung gestellt.
BANG ON!
Curse Of Eternal Winter
https://www.youtube.com/watch?v=j-Eel-yzJyE
