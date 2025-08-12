SADISTIC GOATMESSIAH und der Fluch des ewigen Winters

Dying Victims Productions präsentiert in Zusammenarbeit mit Fucking Kill Records das mit Spannung erwartete Debütalbum "Violence" von SADISTIC GOATMESSIAH auf CD und Vinyl-LP.

Nun haben die Black Thrasher mit 'Curse Of Eternal Winter' eine weitere Hörkostprobe zur Verfügung gestellt.

BANG ON!

Curse Of Eternal Winter

https://www.youtube.com/watch?v=j-Eel-yzJyE