RISE AGAINST veröffentlicht den Titeltrack des neuen Albums
12.08.2025 | 12:25
Am 15. August 2025 erscheint via Loma Vista Recordings das neue Album "Ricochet" von RISE AGAINST. Heute veröffentlicht die Band den Titeltrack.
Ricochet
https://www.youtube.com/watch?v=fPRWdZrSnq4
