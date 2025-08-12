DEVIL MAY CARE mit Albumankündigung

Die Würzburger Metalcore-Combo DEVIL MAY CARE hat ein neues Album angekündigt: "Limit" wird am 14. November 2025 erscheinen. Es ist das vierte Album der Band, mit "Mandala" erschien 2023 außerdem eine EP mit sechs Tracks. Das neue Werk wird zehn neue Songs und einen Bonustrack beinhalten. Bislang sind mit 'Downfall', 'Mosaik', 'Black Box' und 'Let The River Run' vier Singles erschienen.



Zusätzlich zur CD-Veröffentlichung und dem digitalen Release wird es "Limit" auch als Vinyl geben. Darüber hinaus wurde ein Schwung neues Merch angekündigt, darunter Socken mit Bandlogo.



Bei DEVIL MAY CARE gibt es kein Release ohne Message:

"Wenn wir immer nur weitermachen, geht es dann einfach immer so weiter? Nein  irgendwann sind die Ressourcen erschöpft, die Belastungsgrenze überschritten, der Punkt ohne Umkehr erreicht. Wenn die Grenze erreicht ist, trifft es uns alle."



"Limit" Trackliste:



01. Black Box

02. Amen

03. Caving In

04. Limit

05. Let The River Run

06. Downfall

07. Horizon

08. Mosaik

09. Comatose

10. Blossom

11. The Snow (Bonus Track)



Wer DEVIL MAY CARE dieses Jahr noch live erleben möchte, hat dazu am 13. Dezember in Charm die Chance oder beim traditionellen Jahresabschluss am 17. Dezember in Würzburg.

