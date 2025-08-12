Neues Album von BAEST

Der dänische Death-Metal-Dampfhammer BAEST schickt sich an, mit voller Wucht zuzuschlagen. Am 15.08.2025 erscheint via Century Media Records das nunmehr vierte Studioalbum des Quintetts, das den imposanten Titel "Colossal" trägt. Mit gewohnt brachialer Intensität und einer ordentlichen Portion skandinavischer Finsternis verspricht die neue Platte, die Fans der alten Schule ebenso wie Liebhaber moderner Death-Metal-Klänge zu begeistern.





Als ersten Vorgeschmack serviert BAEST die Single 'Stormbringer', die auf YouTube bereitsteht und bereits erahnen lässt, dass "Colossal" seinem Namen alle Ehre machen wird.







"Colossal" Trackliste:





1. Stormbringer

2. Colossus

3. In Loathe And Love

4. King Of The Sun

5. Imp Of The Perverse

6. Misfortunate Son

7. Mouth Of The River

8. Light The Beacons

9. Depraved World





Stormbringer (OFFICIAL VIDEO)







https://www.youtube.com/watch?v=FpL7Xx4ZBVQ

