OF MICE AND MEN hinter den Kulissen

Die US-amerikanische Metalcore-Formation OF MICE AND MEN hat zu ihrer aktuellen Single 'Wake Up' nun ein aufschlussreiches Behind-The-Scenes-Video veröffentlicht. Darin gewährt die Band exklusive Einblicke in die Entstehung des Songs sowie die Dreharbeiten zum dazugehörigen Musikclip. Das Material erscheint über Century Media Records und liefert Fans einen spannenden Blick hinter die Kulissen der aktuellen Kreativphase.





Wake Up (Behind The Scenes)







https://www.youtube.com/watch?v=j_qctWZNeQk

