DEAD HEAT mit neuem Album
Die Crossover-Hardcore-Thrash Metal-Mannen von DEAD HEAT haben ein neues Album für Oktober angekündigt. Wie via Metal Blade Records bekannt gegeben, wird an der neue Langspieler "Process of Elimination" am 10.10.2025 veröffentlicht werden. Das dritte Studioalbum aus dem Herzen von California ist für die Band eine große Weiterentwicklung, wie Sänger Chris Ramos sagt:
Textlich wollte ich ein bisschen von allem ansprechen, wobei jeder Song ein anderes Thema behandelt ... Ich habe das Gefühl, dass ich das, was ich zuvor ausdrücken wollte, besser formulieren konnte.
Der Appetizer 'Perpetual Punishment' ist bereits online und gibt einen ersten Eindruck in das neue Werk.
"Process of Elimination" Trackliste:
01. Perpetual Punishment
02. Annihilation Nation
03. Hidebound
04. The Order
05. Enemy
06. Seventh Gate
07. DH Stomp
08. Solace Denied
09. By My Will
10. Process Of Elimination
11. Hatred Bestowed
