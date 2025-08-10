ELDKING und die Neun

Freunde des Melodic Power Metal dürfen sich heute freuen, denn die Norweger von ELDKING, haben ihr drittes Studioalbum veröffentlicht. "Nine Evils" hat natürlich neun Tracks des skandinavischen Powerplays an Bord und ist derzeit bei Bandcamp erhältlich.







"Nine Evils" Trackliste:





1. Far from Home

2. The Ancient

3. Betrayer

4. And Then Again

5. Nine Evils

6. Pandoras Box

7. The Beacon of Börg

8. Undying Devotion

9. When Tomorrow Ends

Quelle: ELDKING Bandcamp Redakteur: Norman Wernicke Tags: eldkling nine evils