ELDKING und die Neun
10.08.2025 | 21:31
Freunde des Melodic Power Metal dürfen sich heute freuen, denn die Norweger von ELDKING, haben ihr drittes Studioalbum veröffentlicht. "Nine Evils" hat natürlich neun Tracks des skandinavischen Powerplays an Bord und ist derzeit bei Bandcamp erhältlich.
"Nine Evils" Trackliste:
1. Far from Home
2. The Ancient
3. Betrayer
4. And Then Again
5. Nine Evils
6. Pandoras Box
7. The Beacon of Börg
8. Undying Devotion
9. When Tomorrow Ends
- Quelle:
- ELDKING Bandcamp
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- eldkling nine evils
