Erste Bands für MERA LUNA Festival 2026

Hildesheim ist noch nicht zur Ruhe gekommen, da gibt es schon den nächsten Paukenschlag für die schwarze Meute. Die ersten Bands für 2026 sind bekannt gegeben und wieder einmal reiht sich ein Hochkaräter an den anderen.



Hier das bisherige Billing:



WITHIN TEMPTATION

ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK (OMD)

IN EXTREMO

FLOOR JANSEN

FRONT LINE ASSEMBLY

IAMX

COMBICHRIST

L'ÂME IMMORTELLE

NACHTMAHR

KMFDM

MEGAHERZ

AGONOIZE

AESTETHIC PERFECTION



Der Vorverkauf beginnt, Montag den 11. August 2025 um 18 Uhr auf www.meraluna.de.

Quelle: Mera Luna Redakteur: Norman Wernicke Tags: mera luna 2026 festival within temptation omd in extremo floor jansen