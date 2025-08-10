Erste Bands für MERA LUNA Festival 2026
Kommentieren
Hildesheim ist noch nicht zur Ruhe gekommen, da gibt es schon den nächsten Paukenschlag für die schwarze Meute. Die ersten Bands für 2026 sind bekannt gegeben und wieder einmal reiht sich ein Hochkaräter an den anderen.
Hier das bisherige Billing:
WITHIN TEMPTATION
ORCHESTRAL MANOEUVRES IN THE DARK (OMD)
IN EXTREMO
FLOOR JANSEN
FRONT LINE ASSEMBLY
IAMX
COMBICHRIST
L'ÂME IMMORTELLE
NACHTMAHR
KMFDM
MEGAHERZ
AGONOIZE
AESTETHIC PERFECTION
Der Vorverkauf beginnt, Montag den 11. August 2025 um 18 Uhr auf www.meraluna.de.
- Quelle:
- Mera Luna
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- mera luna 2026 festival within temptation omd in extremo floor jansen
0 Kommentare