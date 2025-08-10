SUMMER BREEZE 2025: Die allerletzten Tickets, am Mittwoch geht es los!
Ich habe gerade über die App des SBOA eine Nachricht bekommen, dass es noch 666 Tickets für das in Dinkelsbühl vom 13. bis 16. August 2025 stattfindende Festival gibt. Das war aber bereits vor zwei Tagen, ich hätte da mal wieder reinschauen sollen. Wer das festival besuchen möchte, sollte nicht darauf vertrauen, dass es vor Ort noch Karten geben wird, das ist keinesfalls sicher. Daher schnell ab in den SBOA-Ticketshop.
Hier ist die Liste der auftretenden Bands:
3 INCHES OF BLOOD, ABBIE FALLS, ADEPT, AEPHANEMER, AGNOSTIC FRONT, ALLT, ANGELMAKER, ANGELUS APATRIDA, ANNISOKAY, APRIL ART, ARCTIS, ASENBLUT, ASP, AUGUST BURNS RED, AVRALIZE, BAEST, BENIGHTED, BETWEEN THE BURIED AND ME, BLASMUSIK ILLENSCHWANG, BLIND GUARDIAN, BORKNAGAR, CHARLOTTE WESSELS, COFFIN FEEDER, COLDRAIN, COUNTERPARTS, CRYSTAL LAKE, CULT OF LUNA, CYPECORE, CYTOTOXIN, DEFECTS, DESTINITY, DESTRUCTION, DIE APOKALYPTISCHEN REITER, DIMMU BORGIR, DOMINUM, DONOTS, DOWNSET, ELVENKING, ENSIFERUM, EVERGREY, EVIL INVADERS, EXTERMINATION DISMEMBERMENT, FIDDLERS GREEN, FIGHT THE FIGHT, FIRTAN, FIT FOR A KING, FROZEN CROWN, GAEREA, GOJIRA, GUTALAX, HÄMATOM, HAMMER KING, HANABIE., HARAKIRI FOR THE SKY, HEAVYSAURUS, HELLRIPPER, HIDEOUS DIVINITY, HIRAES, IMPERIAL TRIUMPHANT, IN EXTREMO, IOTUNN, KANONENFIEBER, KISSIN DYNAMITE, KOYA, KUBLAI KHAN TX, KUPFERGOLD, LANDMVRKS, LEAGUE OF DISTORTION, LIK, LOST SOCIETY, MACHINE HEAD, MANTAR, MASTER, MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN, MÚR, NATTVERD, NON EST DEUS, NYTT LAND, OBITUARY, OMNIUM GATHERUM, PRIMORDIAL, RIVERS OF NIHIL, ROYAL REPUBLIC, SAXON, SCHATTENMANN, SEPTICFLESH, SEVEN BLOOD, SLOPE, SÓLSTAFIR, STATIC-X, STELLVRIS, STESY, SUFFOCATION, SUNKEN, TARJA & MARKO HIETALA, TERRORPY, THE HALO EFFECT, THROWN, TO THE GRAVE, TURBOBIER, UNLEASHED, WARBRINGER, WARDRUNA, WARMEN, WIND ROSE, WITHIN TEMPTATION, VADER.
Wir sehen uns! Die Crew wird zumeist mit PM.de-Shirts unterwegs sein, sprecht uns an und lasst uns mal ein bisschen schnacken!
