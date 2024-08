SUMMER BREEZE 2025: Die ersten Bands, Early-Bird-Tickets

Kommen wir gleich zum Wichtigsten: Die erste Welle der Bandankündigungen für das "SUMMER BREEZE OPEN AIR 2025" ist bekannt gegeben worden, die ersten 39 von am Ende 120+ Bands. Es sind:

MACHINE HEAD, GOJIRA, IN EXTREMO, DIMMU BORGIR, TARJA & Marko Hietala, DONOTS, THE HALO EFFECT, ASP, WIND ROSE, CULT OF LUNA, AUGUST BURNS RED, STATIC-X, FIT FOR A KING, MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN, OBITUARY, ROYAL REPUBLIC, FIDDLER’S GREEN, DESTRUCTION, COUNTERPARTS, SEPTICFLESH, ANNISOKAY, HANABIE, UNLEASHED, RIVERS OF NIHIL, BETWEEN THE BURIED AND ME, GUTALAX, GAEREA, SPITE, ANGELUS APATRIDA, ANGELMAKER, BENIGHTED, THROWN, APRIL ART, LEAGUE OF DISTORTION, NON EST DEUS, SLOPE, ALLT, HIRAES und AVRALIZE

Aber seien wir ehrlich, es ist immer für jeden etwas dabei, deswegen sollte man einfach sofort zuschlagen und ein Ticket im SBOA-Shop kaufen.

In diesem Jahr gibt es jedoch eine Änderung: Es wird nur noch eine Ticket-Kategorie geben, erstmal sind alle Tickets gleich. Zusätze wie Green Camping, Comfort, Caravan Camping oder andere Features können später hinzugebucht werden.Damit können die Veranstalter flexibel auf die Wünsche der Fans eingehen, beispielsweise die Green Camping-Area an den Bedarf anpassen.

Deswegen: Erstmal ein Ticket kaufen. Aktuell sind die ersten 10000 Early-Bird-Karten um Verkauf, am Montag kommen weitere 20000 hinzu. Es ist zu erwarten, dass auch das "SUMMER BREEZE 2025" wieder ausverkauft sein wird.

Das Festival 2024 ist gestern zu Ende gegangen. Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze.

