Neues Live-Video von LOVEBITES

Die japanischen Power Metallerinnen haben eine neue Kostprobe zu ihrem neuen Livealbum veröffentlicht: Das thrashige 'Soldier Stands Solitarily' ist die bislang schnellste Nummer im Repertoire der fünf Damen.

Das Livealbum "Memorial For The Warrior Souls" erscheint in Japan am 28. August via Victor Entertainment auf CD, DVD und Blu-Ray - in Europa wird es erst später im Vertrieb von JPU Records erscheinen.

Aufgenommen wurde das Video während der "Judgement Day" Tour am 24. September 2023 in der Showa Women's University Hitomi Memorial Hall in Tokio.

Schaut euch die Live-Version hier an:

LOVEBITES - Soldier Stands Solitarilty

https://www.youtube.com/watch?v=30yWisiRBuM