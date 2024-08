Headliner-Tour von ORDEN OGAN ab Februar 2025 geplant

Manch aufmerksamer Instagram-Follower hat vielleicht die Story von Sänger Seeb Levermann gesehen. Falls nicht, gibt es hier schon einmal einen kurzen Ausblick. ORDEN OGAN wird ab Februar 2025 auf Headliner-Tour in Deutschland unterwegs sein. Genaue Details und Termine werden wir noch rechtzeitig bekanntgeben. Wir können Euch mit ALL FOR METAL und ANGUS MCSIX die beiden Supportbands mitteilen.

In den nächsten Tagen veröffentlichen wir noch ein Interview, welches wir mit Seeb auf dem Summer Breeze Festival führen konnten.

Photo Credit: Andre Schnittker