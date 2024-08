COPPELIUS mit ISILIEL auf Herbsttour

Die deutsche "Kammer-Core"-Band COPPELIUS, schon aus Vorprogrammen von THE INCHTABOKATABLES, URIAH HEEP und FIDDLER'S GREEN bekannt, startet am 2. Oktober in den zweiten Teil ihrer diesjährigen Tour.

Begleitet werden sie dabei von ISILIEL aus Japan. ISILIEL, eigentlich Himari Tsukishiro, spielt seit 2017 bei der Formation NECRONOMIDOL, die gerade eine Pause einlegen, und ist seit 2022 auch solo unterwegs. Ihre Musik bewegt sich zwischen leichtem J-Pop und brachialem Post Black Metal.

Tourdaten:

02.10.: Kaiserslautern, Kammgarn

03.10.: Nürnberg, Hirsch

04.10.: München, Backstage

10.10.: Oberhausen, Kulttempel

11.10.: Hannover, Musikzentrum

12.10.: Hamburg, Bahnhof Pauli

17.10.: Berlin, Hole 44

18.10.: Leipzig, Werk 2

19.10.: Annaberg, Alte Brauerei