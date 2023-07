SUMMER BREEZE 2023: WOLFCHANT für IGNEA, Label-Matinees

Die ukrainische Band IGNEA wird leider nicht beim diesjährigen SUMMER BREEZE Open Air 16. bis 19. August 2023 in Dinkelsbühl spielen können, da zwei Musikern die Ausreise verweigert wurde. Stattdessen wird WOLFCHANT spielen. Auch nicht schlecht!

Auf der Ficken Party Stage (der Name wird tatsächlich nicht besser, egal, wie häufig man ihn erwähnt) finden auch in diesem Jahr wieder die Label-Matinees statt, drei an der Zahl. Hier sind die Line-Ups:

Tickets gibt es noch im SBOA Store.