STYGIAN FAIR: Video zu 'Masters Of The Sea'

Am 25.August 2023 erscheint via Rockshots Records das neue Album "Aradia" der Schweden STYGIAN FAIR. Nach dem Titeltrack gibt es mit 'Masters Of The Sea' die nächste Auskopplung.



Auch mit der Trackliste können wir jetzt dienen:



01. Ancient Lies

02. Masters Of The Sea

03. Aradia

04. Tapping Of The Vein

05. Let It Go

06. Panoptikon

07. Unto Oblivion

08. Grief Collector

09. Tainted Dream

10. Devil In The Details



Masters Of The Sea







https://www.youtube.com/watch?v=p3y3Et5P3iY

Quelle: Rockshots Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: stygian fair aradia masters of the sea