SUMMER BREERZE After Movie

Wir blicken zurück auf 2024 und beim Ansehen des Films kommt sofort Vorfreude auf auf das kommende Festival, dass von 13. bis 16. August 2025 in Dinkelsbühl stattfinden wird:

Tickets gibt es aktuell für 219,99 Euro im SBOA Ticketshop. Zur Erinnerung, diese Bands werden dabei sein (aber da kommen noch viele weitere hinzu):

MACHINE HEAD, GOJIRA, IN EXTREMO, DIMMU BORGIR, TARJA & Marko Hietala, DONOTS, THE HALO EFFECT, ASP, WIND ROSE, CULT OF LUNA, AUGUST BURNS RED, STATIC-X, FIT FOR A KING, MR. HURLEY & DIE PULVERAFFEN, OBITUARY, ROYAL REPUBLIC, FIDDLER’S GREEN, DESTRUCTION, COUNTERPARTS, SEPTICFLESH, ANNISOKAY, HANABIE, UNLEASHED, RIVERS OF NIHIL, BETWEEN THE BURIED AND ME, GUTALAX, GAEREA, SPITE, ANGELUS APATRIDA, ANGELMAKER, BENIGHTED, THROWN, APRIL ART, LEAGUE OF DISTORTION, NON EST DEUS, SLOPE, ALLT, HIRAES und AVRALIZE