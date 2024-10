Fettes Core-Paket auf Tour mit IGNITE, SLASHOT, THE DROWNS, THIS MEANS WAR

Auch wenn ich sonst eher weniger im Hardcore zuhause bin, gibt es ein paar Bands, die mich völig begeistern. Neben RISE AGAINST ist das vor allem IGNITE, deren Melodiegefühl nahezu jede andere Kapelle aussticht. Da die Burschen aus Kalifornien nun auf Europa-Tour kommen, um ihr dreißigjähriges Bestehen und Bühnenjubiläum zu feiern, muss ich euch die Gigs, bei der sie mit SLAPSHOT, THE DROWNS und THIS MEANS WAR auch noch namhafte Unterstützung am Start haben werden, einfach ans Herz legen. Hier kann man dabei sein:

28.11.24 (DE) Weinheim - Café Central

29.11.24 (DE) Köln - Essigfabrik

30.11.24 (NE) Eindhoven - Dynamo

01.12.24 (DE) Leipzig - Felsenkeller

02.12.24 (PL) Zdunska Wola - Ratusz

03.12.24 (DE) Rostock - Peter Weiss Haus

04.12.24 (DE) Hamburg - Logo

05.12.24 (DE) Münster - Sputnikhalle

06.12.24 (DE) Berlin - Astra Kulturhaus

07.12.24 (CZ) Prag - Rock Cafe

08.12.24 (DE) München - Backstage

09.12.24 (DE) Schweinfurt - Stattbahnhof

10.12.24 (AT) Wien - Arena

11.12.24 (HU) Budapest - Barba Negra

12.12.24 (SI) Lubljana - Orto Bar

13.12.24 (CH) Aarburg - Musigburg

14.12.24 (FR) Saint Saulve - Salle de Fetes

15.12.24 (BE) Malle - De Notelaar

Tickets gibt es bei Eventim.

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Frank Jaeger Tags: tour 2024 ignite slashot the drowns this means war