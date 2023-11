SUICIDAL ANGELS und die sterbenden Löwen

Am 1. März 2024 erscheint via Nuclear Blast das neue Album "Profane Prayer" von SUICIDAL ANGELS. Mit 'When The Lions Die' gibt es direkt einen ersten Vorgeschmack daraus.



Außerdem haben wir die Trackliste und Tourdaten für 2014 für euch.



"Profane Prayer" Trackliste:



01-When The Lions Die

02-Crypts Of Madness

03-Purified By Fire

04-Deathstalker

05-Profane Prayer

06-The Return Of The Reaper

07-Guard Of The Insane

08-Virtues Of Destruction

09-The Fire Paths Of Fate



When The Lions Die







https://www.youtube.com/watch?v=_ofxYJgSXAk



"Profanation Over Europe 2024-Tour":



01.03. DE - Essen, Turock

02.03. FR - Paris, Backstage By The Mill

03.03. NL - Uden, De Pul

05.03. DE - Hamburg, Logo

06.03. DE - Flensburg, Roxy

07.03. DK - Copenhagen, Beta

08.03. DE - Berlin, Orwo

09.03. DE - Leipzig, Hellraiser

10.03. PL - Warsaw, Voodoo

11.03. PL - Wroclaw, Lacznik

12.03. CZ - Prague, Modra Vopice

13.03. HU - Budapest, Barba Negra

14.03. AT - Vienna, Escape

15.03. DE - Freiburg Im Breisgau, Crash

16.03. CH - Martigny, Sunset Bar

17.03. AT - Salzburg, Rockhouse

19.03. DE - Kassel, Goldgrube

20.03. DE - Wiesbaden, Schlachthof

21.03. DE - Osnabrück, Bastard Club

22.03. NL - Amersfoort, Fluor

23.03. DE - Coesfeld, Fabrik Coesfeld

24.03. DE - Hannover, Cafe Glocksee

