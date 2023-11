Rock Hard Festival: die nächsten Bands!

Für das Rock Hard Festival haben die Veranstalter soeben weitere Bands bekannt gegeben, die an Pfingsten 2024 (17.-19. Mai) das Amphitheater in Gelsenkirchen beben lassen werden:

Das Lineup ergänzen

KKs PRIEST

BRUTUS

MYSTIC PROPHECY

EXHORDER

THRONEHAMMER

Bisher bestätigt sind folgende Acts:

D-A-D

AMORPHIS

FORBIDDEN

RIOT V

PRIMORDIAL

GRAVE

VANDENBERG

JOHN DIVA AND THE ROCKETS OF LOVE

MAGGOT HEART

AIR RAID

WINGS OF STEEL

Somit hält das wie immer hochkarätig und abwechslungsreich besetzte Festival nur noch sechs freie Plätze bereit.

