SUICIDAL ANGELS: Geläutert durch Feuer

Am 1. März 2024 erscheint via Nuclear Blast das neue Album "Profane Prayer" von SUICIDAL ANGELS. Heute gibt es als weitere Auskopplung 'Purified By Fire'



Purified By Fire







https://www.youtube.com/watch?v=85pPL_68NYc

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: suicidal angels profane prayer purified by fire