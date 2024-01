Neues Video von RYUJIN

Am 12. Januar 2024 erscheint über Napalm Records das selbstbetiteltes Album der Japanischen "Samurai Metal" Band RYUJIN.

Heute gibt die Band einen letzten Vorgeschmack auf das Album mit ihrer allerersten Ballade 'Saigo No Hoshi'. Der wuchtige Track wird von Matthew Kiichi Heafy gesungen, von Mukai Wataru vom Kansai Philharmonic Orchestra am Cello begleitet und besticht durch einen gefühlvollen Refrain, ein rock-opernhaftes Gitarrensolo und traditionelle Instrumentierung.



Saigo No Hoshi, feat. Matthew K. Heafy







https://www.youtube.com/watch?v=dFiusJGHp44