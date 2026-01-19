STAINLESS: Debütalbum "Lady Of Lust & Steel" für März angekündigt
Die in Portland/Oregon beheimatete Heavy-Metal-Band STAINLESS wird am 20. März 2026 ihr Debütalbum "Lady Of Lust & Steel" veröffentlichen. Es wird via High Roller Records erscheinen.
Mit der Single '(Don't Cross Me) Fool' gibt es auch schon einen ersten Höreindruck.
Die Band wurde 2022 gegründet und veröffentlichte im vergangenen Jahr die EP "Nocturnal Racer", welche bei unserem Kollegen Björn sehr gut ankam.
Das Debütalbum wurde in den Red Lantern Studios in Portland aufgenommen.
Die Tracklist liest sich so:
1. Restless An' Ready
2. Whorefrost
3. (Don't Cross Me) Fool
4. Lady Of Lust & Steel
5. Danger In The Night
6. Take A Listen Mama
7. Vitamin Tease
8. Rough Justice
Das Album kann bereits im Labelshop vorbestellt werden.
https://www.youtube.com/watch?v=k9Ot9RlgkLw
