THE COFFINSHAKERS kündigt Europa-Termine für 2026 an

Die schwedische Horror-Rock-Institution THE COFFINSHAKERS geht 2026 auf Europatour. Unter dem Banner "Reverends Of Doom Tour" stehen im Mai erste Shows in Frankreich, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und Belgien auf dem Plan. Begleitend ist ein aktueller Videoclip zum Song 'Reverends Of Doom' online verfügbar. Weitere Termine dürften folgen.







Hier die bisherigen Tourtermine:





09.05.26 France, Chauvigny, Anthems Of Steel

20.05.26 Denmark, Copenhagen, Stengade

21.05.26 Germany, Oldenburg, MTS

22.05.26 The Netherlands, Arnhem, Willemeen

23.05.26 Belgium, Bottelare, 10 Jaar 't Ketske





The Coffinshakers: Reverends of Doom (Official Video)







https://www.youtube.com/watch?v=gyfY09Pcw3U

