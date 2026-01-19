THE COFFINSHAKERS kündigt Europa-Termine für 2026 an
Kommentieren
Die schwedische Horror-Rock-Institution THE COFFINSHAKERS geht 2026 auf Europatour. Unter dem Banner "Reverends Of Doom Tour" stehen im Mai erste Shows in Frankreich, Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und Belgien auf dem Plan. Begleitend ist ein aktueller Videoclip zum Song 'Reverends Of Doom' online verfügbar. Weitere Termine dürften folgen.
Hier die bisherigen Tourtermine:
09.05.26 France, Chauvigny, Anthems Of Steel
20.05.26 Denmark, Copenhagen, Stengade
21.05.26 Germany, Oldenburg, MTS
22.05.26 The Netherlands, Arnhem, Willemeen
23.05.26 Belgium, Bottelare, 10 Jaar 't Ketske
The Coffinshakers: Reverends of Doom (Official Video)
https://www.youtube.com/watch?v=gyfY09Pcw3U
- Quelle:
- Dragon Productions
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- the coffinshakers reverends of doom
0 Kommentare