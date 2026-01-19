BOOKWOOD Ramp Up
Das BOOKWOOD-Team legt 2026 die nächste Runde vom "Ramp Up" auf und lädt Ende April nach Hermannsacker ein. Auf dem Programm stehen Acts, die bereits beim "Bookwood"-Festival zu sehen waren, darunter JUDAS PRIEST REVIVAL, NEW HATE RISING, FIIIIIX, BURY A PHOENIX und ROOM 106. Wie gewohnt gibt es im Rahmen der Veranstaltung exklusiv Hardtickets sowie Festival-Shirts im Vorverkauf.
Organisiert wird das Ganze von der Metal Foundation Südharz.
Wann:
25.04.2026
Wo:
Hauptstraße 4
99768 Harztor / Hermannsacker
