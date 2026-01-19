CEMETERY REIGN: Einmanngewitter aus New Mexiko
19.01.2026 | 17:23
David McMaster, der Gitarrist der STREET TOMBS und gleichzeitig noch Schlagzeuger von SUPERSTITION ist, hat noch mehr Zeit für seine Ideen. Sein Soloprojekt CEMETERY REIGN wird über Carbonized Records am 26.02.2026 das Debüt "Confined To Time" veröffentlichen.
Earsplit PR
- Earsplit PR
- Redakteur:
- Mathias Freiesleben
- Tags:
- cemetery reign david mcmaster death metal carbonized records februar 2026 powermetalde
