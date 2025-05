SOMBERLAIN gibt Debüt

Das Duo aus Netho und Antonio Paris Alexander, welches sich zu SOMBERLAIN zusammen geschlossen hat, schmeißt die erste Scheibe auf den Markt. Die EP "Awakening of the Gods" kommt mit drei Tracks daher und zeigt mexikanischen Melodic Black Metal.





"Awakening of the Gods" Trackliste:





01-Requiem of Darkness

02-Shadows

03-Amon





somberlain full ep





https://www.youtube.com/watch?v=GoJQ95z_3Wk

Quelle: SOMBERLAIN Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: somberlain awakening of the gods