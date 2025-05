Die Düsseldorfer Punkrock-Veteranen melden sich zurück - 2026 gehen DIE TOTEN HOSEN nach dreijähriger Pause wieder auf Stadion- und Open-Air-Tour durch Europa.

"Im fünften Jahrzehnt nach unserer Gründung verspüren wir eine Lust und einen Hunger auf Konzerte wie selten zuvor. Vielleicht liegt das auch an unserer Lebenssituation: Wir wissen, dass wir mit unserer Karriere auf der Zielgeraden sind und solche Reisen irgendwann auch ein Ende haben. Deshalb wollen wir noch einmal mit alten und neuen Liedern losziehen und jeden Abend so spielen, als wäre es unser letzter!"

Die Tourdaten:

08.06.26 LU-Esch/Alzette - Rockhal

13.06.26 DE-Stuttgart - Cannstatter Wasen

20.06.26 CH-Zürich - Stadion Letzigrund

27.06.26 DE-Frankfurt - Deutsche Bank Park

03.07.26 DE-Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

04.07.26 DE-Düsseldorf - Merkur Spiel-Arena

08.07.26 DE-München - Hans-Jochen-Vogel-Platz

11.07.26 DE-Berlin - Olympiastadion Berlin

18.07.26 DE-Köln - RheinEnergieStadion

25.07.26 DE-Freiburg - Messeplatz

14.08.26 DE-Bremen - Bürgerweide

15.08.26 DE-Hannover - Messe

22.08.26 DE-Nohfelden - Bostalsee

27.08.26 DE-Hamburg - Trabrennbahn Bahrenfeld

29.08.26 DE-Dresden - Rinne

05.09.26 DE-Minden - Weserufer / Kanzlers Weide

12.09.26 AT-Wien - Ernst-Happel-Stadion

Der Vorverkauf startet am 14.05.25 um 18 Uhr exklusiv über www.dth.de

Da die Band möglichst allen Fans den Besuch unserer Konzerte ermöglichen will, bietet sie für alle Termine der Tournee ermäßigte, sogenannte Sozialtickets zum Preis von 19,90 € (25,00 CHF in der Schweiz) an. Wer Anspruch auf ein Sozialticket hat, erfährt man hier.

