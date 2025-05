Benefiz-Festival FÜR DEN FRIEDEN in Stuttgart

Am 19. Juli, ab 14 Uhr, wird es in Stuttgart ein besonderes Benefiz-Festival mit schwermetallischer Musik geben. Austragungsort ist die Sporthalle des TV Stammheim in Stuttgart. Veranstaltet wird das Benefizkonzert von Stephan Wichmann (Hotelmanager und Inhaber des Restaurants Alte Hofkammer sowie der Hotels Neuwirtshaus und Mayn-Hotel in Stuttgart) zusammen mit Johnny Chadwick und Thomas Gindorf.Hier das Billing des Festivals:

DOWNFALL HORIZON

LORDS OF SALEM

20 YEAR SHORT BREAK

ROUGH'N'RUDE

MOTHER OF LOUDNESS

IRON ECHO

VANISH

CHINCHILLA

CHINCILLA spielt an diesem Abend eines ihrer ersten Konzerte seit etwa 20 Jahren, die Band wird in diesem Jahr auch ein Album veröffentlichen.

100 Prozent der Einnahmen gehen an drei engagierte Organisationen:

- die Udo Lindenberg Stiftung

- die Giovane Élber Stiftung

- und an Johanna Kreppein, die sich seit über 20 Jahren für ukrainische

Waisenkinder einsetzt.

Ein paar Worte von den Veranstaltern: Für den Frieden – Save the Children Ein Abend voller Power, Herz und echter Musik – für Kinder in Not. Am 19. Juli, ab 14 Uhr, wird die Sporthalle des TV Stammheim in Stuttgart zur Rockbühne der besonderen Art. Was hier entsteht, ist mehr als nur ein Konzert – es ist ein Zeichen. Ein Zeichen für Solidarität, für Menschlichkeit, für Hoffnung.

Tickets für dieses Event gibst bei EasyTicket.de