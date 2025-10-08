SOLAR SONS mit Album Nummer sechs
Die Heavy/Progressive-Metaller SOLAR SONS werden am 24.10.2025 ihr sechstes Studioalbum "Altitude", via Argonauta Records, veröffentlichen. Der Titelsong, des neuen Werkes, ist bereits bei YouTube online.
"Altitude" Trackliste:
01. Sky High
02. Altitude
03. Phoenix
04. Right On
05. Midnight
06. Shooting Star
07. Head First
08. O.G
Altitude (official video) /// ARGONAUTA Records
https://www.youtube.com/watch?v=dP3lTm0OAwI
