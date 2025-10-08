AS I LAY DYING: Neues Lineup, neuer Song - die Tour kann kommen!
Schwer vorstellbar, aber Tim Lambesis ist es wieder gelungen, seine mehrfach auseinandergebrochene Band neu zu formieren: Mit Chris Clancy (Bass, Gesang), Bill Hudson und Don Vedda (beide Gitarre) sowie Tim Yeung am Schlagzeug ist AS I LAY DYING tatsächlich bereit, wie geplant im Herbst die Bühnen Europas zu entern. Passend dazu gibt es mit 'Echoes' einen neuen Song.
Hier die geplanten Konzerttermine zum 20-jährigen Jubiläum von "Shadows Are Security":
07.11.2025 - Innsbruck, Music Hall
08.11.2025 - Würzburg, Posthalle
11.11.2025 - Hohenems, Event Center
12.11.2025 - Saarbrücken, Garage
14.11.2025 - Heerlen, Poppodium Nieuwe
Quelle:
- Official Facebook Bandpage
Redakteur:
- Timon Krause
Tags:
- as i lay dying echoes neuer song neues lineup tour 2025
