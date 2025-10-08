AS I LAY DYING: Neues Lineup, neuer Song - die Tour kann kommen!

Schwer vorstellbar, aber Tim Lambesis ist es wieder gelungen, seine mehrfach auseinandergebrochene Band neu zu formieren: Mit Chris Clancy (Bass, Gesang), Bill Hudson und Don Vedda (beide Gitarre) sowie Tim Yeung am Schlagzeug ist AS I LAY DYING tatsächlich bereit, wie geplant im Herbst die Bühnen Europas zu entern. Passend dazu gibt es mit 'Echoes' einen neuen Song.

Hier die geplanten Konzerttermine zum 20-jährigen Jubiläum von "Shadows Are Security":

07.11.2025 - Innsbruck, Music Hall

08.11.2025 - Würzburg, Posthalle

11.11.2025 - Hohenems, Event Center

12.11.2025 - Saarbrücken, Garage

14.11.2025 - Heerlen, Poppodium Nieuwe



