EPISTULUM mit zweitem Album
Kommentieren
Genrefans des Melodic Death Metal dürfen sich freuen, denn EPISTULUM wird am 24.10.2025 seinen zweiten Langspieler "Cantiga Psychotica" veröffentlichen. Einen Vorgeschmack auf das neue Werk gibt es auf YouTube mit 'Eye Of Dukkha'.
"Cantiga Psychotica" Trackliste:
01. Prologue (Hel)
02. Behold The Carcass Messiah
03. Black Lotus Cannibal
04. Unearth The Dark Mother
05. Omen
06. Voidwalker
07. Vedic Detrimentum
08. Eye Of Dukkha
09. Invocation Of Insanity
10. Jungian Armageddon
11. The Pathless Wrath
12. Initiation Complete
Eye Of Dukkha (Official Visualizer)
https://www.youtube.com/watch?v=04vqXsXi9ng
- Quelle:
- EPISTULUM YouTube
- Redakteur:
- Norman Wernicke
- Tags:
- epistulum cantiga psychotica eye of dukkha
0 Kommentare