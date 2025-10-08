LAZY BONES FESTIVAL kommt nach Hamburg

Es ist mal wieder Zeit für das LAZY BONES FESTIVAL. Am 25.10.2025 findet das von Sound Liberation veranstaltete Event in der Hamburger Markthalle statt.

Mit dabei sind in diesem Jahr einige spannende Namen der Stoner-, Psych- und Heavy-Rock Szene wie GRAVEYARD, BRANT BJORK TRIO, THE OBSESSED (mit einem Special The Church Within Set!), MY SLEEPING KARMA, DIRTY SOUND MAGNET und KANT.

