FRAYLE macht Boo!

Am 10. Oktober 2025 erscheint via Napalm Records das neue Album "Heretics & Lullabies" von FRAYLE.

Mit 'Boo' gibt es eine weitere Auskopplung.



FRAYLE über 'Boo':

" 'Boo' ist von einem Vorfall in Deutschland inspiriert, als Gwyn alleine eine dunkle Straße entlanglief und dabei eine Passantin und ihre Begleiter erschreckte. Sie schrie auf und die ganze Gruppe eilte auf die andere Straßenseite. Der Song ist eine augenzwinkernde Antwort auf solche Momente  für manche von uns ist jeden Tag Halloween."



Boo





https://www.youtube.com/watch?v=QVAkrvi4RW8

