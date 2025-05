SOLARCYCLES mit neuer Single

Die niederländischen Folk-Metaller SOLARCYCLES haben eine neue Single veröffentlicht. 'Rhythm Of The Sun' ist das neue Werk der Truppe um Frontfrau Sascha van der Meer.



Sascha zu dem Track:

"Es war eine Zeit, in der ich erkannte, wie lange ich mich selbst ausgelöscht hatte, um die Erwartungen anderer zu erfüllen - Menschen, die mich nur akzeptierten, solange ich alles aufgab und so unsichtbar wie möglich blieb. Dieser Song ist eine Reaktion auf diese schmerzhafte Erkenntnis voller Verwunderung, Frustration und innerer Stärke. Warum habe ich das so lange zugelassen? Warum haben sie mich nicht wirklich gesehen? 'Rhythm Of The Sun' markiert den Moment, in dem ich mich befreit habe und mich wieder mit meiner eigenen Lebenskraft verbunden habe, als Teil der Natur und des Universums."









Rhythm of the Sun (Official Music Video)







https://www.youtube.com/watch?v=rXzv8P93rU8