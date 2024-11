SMASH INTO PIECES auf Europa-Tour mit FROM FALL TO SPRING

Moderner Metal mit Cyberpunk-Ästhetik von SMASH INTO PIECES kommt in diesem Herbst auf große Europa-Tour! Mit im Gepäck haben die Schweden die deutsche Band FROM FALL TO SPRING. Für den deutschsprachigen Raum sind die folgenden Daten angekündigt:

04.11.24 Berlin

05.11.24 Hamburg

09.11.24 Köln

10.11.24 Frankfurt

11.11.24 Stuttgart

12.11.24 Leipzig

15.11.24 München

06.12.24 Zürich

Tickets sind auf der offiziellen Bandwebsite erhältlich.