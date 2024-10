SLIME und andere Punk-Bands veranstalten ein

Wem der ganze Weihnachtsklimbim wieder stark zu schaffen gemacht hat, kann sich im Anschluss an den ganzen Zirkus "zwischen den Jahren" noch gut abreagieren. Ein wunderbares Punk-Package in Form von SLIME, TOXOPLASMA, KNOCHENFABRIK und HASS gibt sich die Ehre und macht die Bühnen in vier ausgesuchten Städten unsicher, als da wären:

27.12.2024 Hamburg (Docks)

28.12.2024 Berlin (Astra)

29.12.2024 Oberhausen (Turbinenhalle)

30.12.2024 Frankfurt (Zoom)