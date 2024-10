BRIGHT & BLACK kündigt Tour für 2025 an

Zur Einstimmung auf die Tour gibt es das Live-Video zu 'And Flesh And Blood', das am 7. März 2024 in Tallinn aufgenommen wurde. Der Track stammt aus "BRIGHT & BLACK - The Album", das am 26. Januar 2024 erschienen ist.



Hier die Tourdaten für die anstehende Europatour mit dem "Nordic Pule Orchestra", mit Eicca Toppinnen (Cello) und unter der Leitung von Kristjan Järvi:



02.05.25 (CH) Zürich

03.05.25 (DE) Düsseldorf

04.05.25 (DE) München

05.05.25 (IT) Mailand

06.05.25 (FR) Paris

07.05.25 (NL) Utrecht

08.05.25 (UK) London

10.05.25 (SE) Gothenburg

11.05.25 (SE) Uppsala

12.05.25 (DK) Kopenhagen

13.05.25 (NO) Oslo

16.05.25 (EE) Tallinn

17.05.25 (FI) Helsinki

19.05.25 (DE) Hamburg

21.05.25 (PL) Krakow

22.05.25 (DE) Berlin



And Flesh And Blood







https://www.youtube.com/watch?v=pRAEqqQHOls

