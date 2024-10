Paul Di'Anno (Ex-IRON MAIDEN) verstorben

Traurige Nachrichten erreichen uns heute. Paul Di'Anno, legendärer Sänger der ersten beiden IRON MAIDEN-Alben und danach noch mit vielen weiteren Projekten aktiv (unter anderem BATTLEZONE und KILLERS), ist im Alter von 66 Jahren verstorben. Verstorben ist er an seinem Wohnort, Salisbury. In den letzten beiden Jahren hatte er noch etwa 100 Gigs gespielt, obwohl er aus gesundheitlichen Gründen an einen Rollstuhl gebunden war.

Die Info des Todes kommt direkt über sein letztes Label, Conquest Music, die diese Informationen laut Eigenaussage im Auftrag der Familie überbringen.

Wir wünschen den Angehörigen viel Trost und alles Gute und verlieren einen der markentesten und charismatischsten Metal-Sänger aller Zeiten.