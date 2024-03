SLASH: Neues Soloalbum

Der Musiker SLASH hat sein sechstes Soloalbum für den 17.05.2024 angekündigt. Es ist gleichzeitig das Blues-Debüt des Gitarristen und trägt den Namen "Orgy Of The Damned". In Deutschland, Österreich und der Schweiz erscheint das Album über das Label Seven.One Starwatch und im Vertrieb von Sony Music. Es ist eine Hommage an den Blues.



Dafür hat sich SLASH zahlreiche Künstler an Bord geholt. Der Auftakt machen Brian Johnson (AC/DC) - Gesang und Steven Tyler von AEROSMITH an der Mundharmonika beim Song 'Killing Floor'.



Dazu sagt SLASH: "'Killing Floor' ist einer meiner Lieblingssongs von Howlin' Wolf, aber auch eines der ikonischen Blues-Riffs, die mich als jungen Gitarristen begeistert haben. Ich wollte ihn schon immer in irgendeiner Form covern, und diese Platte war das perfekte Vehikel dafür. Aber es mit dieser Band zu spielen, und mit Brian Johnson als Sänger, war etwas, das ich mir damals nie hätte vorstellen können. Ganz zu schweigen von Steven Tyler an der Mundharmonika."

Brian Johnson: "Als SLASH mich bat, bei 'Killing Floor' zu singen, sagte ich sofort zu. Es war einer der ersten Songs, die ich in meiner allerersten Band gelernt habe, und als er mir den Backing-Track vorspielte, war es ein Kinderspiel. Und Stevens Mundharmonika ist so verdammt heiß. Ich hatte viel Spaß mit Slash im Studio, und ich denke, wir sind diesem tollen alten Song gerecht geworden. Rock on."



Die Tracklist liest sich so:

1. The Pusher feat. Chris Robinson (Gesang und Harmonica)

2. Crossroad Blues feat. Gary Clark Jr (Gesang, Rhythmusgitarre und Solo)

3. Hoochie Coochie Man feat. Billy F. Gibbons (Gesang, Rhythmusgitarre und Solo)

4. Oh Well feat. Chris Stapleton (Gesang)

5. Key To The Highway feat. Dorothy (Gesang)

6. Awful Dream feat. Iggy Pop (Gesang)

7. Born Under A Bad Sign feat. Paul Rodgers (Gesang)

8. Papa Was A Rolling Stone feat. Demi Lovato (Gesang)

9. Killing Floor feat. Brian Johnson (Gesang) *Special guest Steven Tyler on harmonica

10. Living For The City feat. Tash Neal (Gesang) *Special guest background vocals: Jenna Bell, Jessie Payo

11. Stormy Monday feat. Beth Hart (Gesang)

12. Metal Chestnut



Das Album kann bereits vorbestellt werden.