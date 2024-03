PARTY.SAN 2024: CLOAK, INCANTATION und weitere Bands bestätigt

Für das PARTY.SAN Open Air 2024 sind in den vergangenen Tagen einige Bands bestätigt worden.



Diese sind:

CLOAK

INCANTATION

THE BLACK DAHLIA MURDER

SADUS

ULTHAR

LOS MALES DEL MUNDO

NERVOCHAOS



Damit ist das Programm für 2024 so gut wie vollständig.

Das Festival findet vom 08.08. bis 10.08.2024 in Schlotheim, Flugplatz Obermehler statt.

Alle weiteren Infos sowie einen Überblick über die Bands gib es auf der Festivalhomepage.