BARRUS: Neuer Song 'The Kids' veröffentlicht

Hinter BARRUS steckt der polnische Gitarrist und Musikproduzent Rafał Lipka. Hier hat er sich dem Progrock verschrieben und dazu ein Album mit dem Namen "The Kids" geschaffen. Dieses wird am 04.04.2024 digital erscheinen.

Der gleichnamige Song 'The Kids' wurde heute veröffentlicht. Er folgt damit den vorangegangenen Stücken 'Ghost' und 'Wilk'.



Die Tracklist liest sich so:

1. Dream Bible

2. The Kids

3. SIarka

4. Zgliszcza

5. Wilk

6. Brak

7. Ghost

8. The Barrus

9. Postrain